Europa avanza en la crisis

Desde sus principios, y quizá porque nació del gran enfrentamiento de la segunda guerra mundial, Europa ha salido reforzada de sus crisis. Los saltos adelante en las políticas comunitarias, en la integración, en las grandes decisiones políticas y económicas, han sido una constante en los más de 70 años de historia de la Unión Europea.

Si hace un año alguien me hubiera dicho que, en medio de la devastadora crisis sanitaria y económica que desencadenó la Covid-19, y en la que aún seguimos, yo iba a ser partícipe y testigo de algo tan importante como que la UE se endeudara para financiar un plan de reconstrucción, no me lo hubiera creído.

Tardo 90 segundos en contároslo:

El coste de la no Europa es un concepto que se acuñó precisamente en los años 80, cuando se medían los beneficios del Mercado Único. Europa avanza en las crisis, con más Europa. Lo anticipó con las palabras justas el francés Jean Monnet, que perteneció al grupo de visionarios que forjaron esta gran aventura: “Necesitamos una Europa para aquello que es esencial, para lo que las naciones no pueden hacer por sí solas”.