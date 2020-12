Europa ‘calca’ el plan de vacunación de España salvo en un punto

España ha sido uno de los primeros países del mundo en abrir el melón de quién va a recibir antes la vacuna contra el coronavirus. La información fue llegando poco a poco, y por fin la semana pasada el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció los 15 grupos prioritarios de población que se espera inmunizar a lo largo de 2021.

Lo que ya se sabía entonces era que en la primera etapa del plan, que comienza en enero, serán vacunados los residentes y el personal sociosanitario de centros de ancianos y dependientes, inmediatamente seguidos por el resto de personal sanitario.

Esta semana, Francia y Reino Unido han seguido la senda española, anunciando sus respectivos planes de vacunación. Como cabía esperar, ancianos y sanitarios se encuentran en lo alto de la lista de prioridad, pero sus estrategias obvian a un importante grupo de población: los menores de edad.

En España están incluidos en dos grupos de los 15 establecidos, que distinguen entre ‘toda la población infantil’ y ‘toda la población adolescente y joven’. En Francia y Reino Unido, en cambio, directamente no aparecen. Alemania, que publicó su plan de vacunación nacional el 6 de noviembre, no ha especificado todavía sus grupos de prioridad, aunque da por hecho que empezará por los más vulnerables. Lo mismo ocurre con Portugal y Austria.

“No hay ensayos” en niños

Francia, que presentó su estrategia este lunes, establece cinco categorías de población, que van desde los ancianos en residencias (máxima prioridad), hasta el conjunto de la población adulta que no tenga factores o profesiones de riesgo. Ni rastro, por tanto, de los menores de 18 años.

Las autoridades sanitarias francesas consideran que “no es una prioridad”, ya que por un lado los niños no sufren, en general, las consecuencias más graves del coronavirus y, por otro, los ensayos clínicos de las vacunas no han incluido a esta franja de población. De momento, Francia no emitirá una autorización para administrar la vacuna a los niños, “ya que no hay datos de eficacia y, sobre todo, de tolerancia relativos a esta población”, argumentó este lunes Daniel Floret, vicepresidente de la comisión técnica de vacunación en Francia.

Reino Unido, que este miércoles ha dado luz verde a la vacuna de Pfizer y BioNTech, ha publicado al mismo tiempo su lista de grupos de población prioritarios para recibirla a partir de la próxima semana. En la estrategia británica de vacunación, que ante todo prioriza a los ancianos y a los sanitarios, sólo se menciona a los menores en un caso: se les vacunará en las primeras fases del plan si tienen más de 16 años y problemas de salud subyacentes.

“Todavía estamos esperando a ver los datos”

Ante el debate sobre si se debe empezar por los grupos más expuestos (trabajadores de cara al público) o los más vulnerables (los ancianos), Europa parece haberse puesto de acuerdo. En cuanto a la población infantil, en cambio, no hay demasiado consenso de momento. “Es normal que cada país siga una estrategia diferente, porque es la primera vez que nos encontramos en una pandemia así”, justifica David Bernardo, experto en Inmunología del Instituto de Biología y Genética Molecular.

Bernardo, que reconoce que “no hay ensayos clínicos” hechos en menores de 18 años, recalca que eso no debería hacernos dudar sobre la seguridad de las vacunas en niños.

Por otro lado, el hecho de que España los mencione en sus planes de vacunación no quiere decir que haya una fecha marcada en el calendario para empezar a suministrarles dosis, explica Pedro Gullón, médico especialista en medicina preventiva y salud pública. “Por ahora, el plan sólo está concretado para los grupos prioritarios que recibirán la vacuna antes de marzo, y luego se irá concretando el resto”, dice.