Europa debe acabar con los ataques de China al sistema global de derechos humanos

En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China se alía con Rusia para bloquear intervenciones ante las terribles situaciones que viven en lugares como Siria, Myanmar y Venezuela. Pekín preferiría abandonar a las víctimas a su suerte antes que generar un precedente de defensa de los derechos humanos que pueda volverse contra su propio régimen represivo.

Los gobiernos europeos han empezado a reconocer la amenaza de China contra el sistema global de derechos humanos. La Unión Europea ha pronunciado enérgicas declaraciones sobre Xinjiang en el Consejo de Derechos Humanos, incluida una que se convirtió en la base de la declaración conjunta más importante que ha afrontado China en su historia. El Parlamento Europeo también ha alzado la voz y en diciembre concedió al académico uigur Ilham Tohti, encarcelado por luchar por los derechos de esta minoría, el prestigioso premio Sájarov.

Pero la UE y sus Estados miembros pueden hacer más. Para empezar, los líderes europeos que se reúnan con los altos funcionarios chinos deberían reconocer que su confianza en la diplomacia silenciosa no está funcionando para luchar de forma efectiva por los derechos humanos. Si el pueblo chino —principal motor de cambio— no puede oír a los líderes europeos, sus intervenciones sirven de poco.

De igual modo, los gobiernos de la UE deberían tratar el diálogo periódico entre la UE y China sobre los derechos humanos como una oportunidad para abordar el estado de los derechos, no como una excusa para no tener que mencionar públicamente las violaciones de estos en las cumbres de mayor importancia. Esa es una lección especialmente importante de la que hay que tomar nota ahora que Alemania se prepara para acoger una cumbre vital entre la UE y China en Leipzig durante la segunda mitad de 2020, mientras ostenta la Presidencia del Consejo de la UE.

Los gobiernos europeos deberían evitar su doble rasero con China. Si pretenden pedir responsabilidades a los funcionarios de Myanmar por su trato abusivo de los musulmanes rohinyás, ¿por qué no hacen lo mismo con los oficiales chinos por su trato hacia musulmanes uigures? Si vigilan de cerca a Arabia Saudí y Rusia por sus esfuerzos para comprar su legitimidad y tener vía libre para seguir violando los derechos humanos, ¿por qué no lo hacen con China? Si potencian debates sobre violaciones de derechos humanos por parte de Israel, Myanmar, o Venezuela, ¿por qué no lo hacen con China? Mucha gente se manifestó en contra de la Administración Trump por separar a los niños de sus padres en la frontera con México, pero, ¿por qué no lo han hecho contra Pekín por separar a los hijos de sus padres en Xinjiang?