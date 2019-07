Lo que España no consigue: así son los Gobiernos de coalición en Europa

“No hay que tener miedo a trabajar con otro. Eso enriquece. Siempre, claro, que se busque lo mejor para los ciudadanos. Si esa premisa está clara, todo es posible”, resume Emmanuel Arras, del tanque de pensamiento Friends of Europe , en Bruselas. Otra cosa, apunta irónico, es que obviamente cada cual quiera su parte del pastel y “puedan darse” escenas propias de la serie Borgen , pero “la política de estado suele estar por encima y hay escasas crisis de Gobierno”.

Ahí fuera hay pactos de todo tipo: de dos partidos y hasta de cinco, de afines ideológicos y de extraños compañeros de cama, en mayoría o minoría, Gobiernos en los que el primer ministro no procede de la lista más votada y acuerdos que van del todo -la gran coalición- a la parte -un apoyo puntual para sacar adelante los presupuestos o un conjunto de leyes-. En lo que coinciden es en que son, pese a la diversidad, notablemente estables.

En España, la propia vicepresidenta, la socialista Carmen Calvo , descartaba ya este viernes que pueda haber un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Lo que aquí está costando tanto, tanto, tanto, en el Viejo Continente es ya norma, no excepción, especialmente en los últimos años. Los motivos son varios: el fin del bipartidismo obliga a buscar socios para que los grandes puedan sostenerse en el poder, han irrumpido con fuerza partidos liberales y populistas capaces de ser llave de Gobierno y hasta de mandar, y han crecido la ultraderecha y los euroescépticos, que a veces han servido de muleta para los conservadores y, a veces, como acicate para que los demás hagan frente común contra ellos. Fuera han sabido ser más pragmáticos y menos ultramontanos que en nuestro país, donde no levantamos cabeza desde las elecciones de 2016, donde nunca en la historia se ha logrado un acuerdo de Gobierno en la Administración central.

Seamos originales, citemos a Winston Churchill : “No es momento para la comodidad y el confort. Es el momento de la osadía y la resistencia”. O arrimando el ascua a nuestra sardina: cuando las sumas no dan, cuando el Gobierno de un país se queda bloqueado, cuando hay un enemigo común contra el que unirse, en Europa lo tienen claro: toca abandonar las trincheras y adentrarse en la aventura de tomar al otro de la mano, negociar y pactar.

En España, Sánchez era reacio, según dijo en el proceso negociador inicial con Unidas Podemos, a esta alianza a dos porque en Europa, decía, no había muchos precedentes de pactos que no llegaran a la mayoría absoluta (los 123 escaños socialistas y los 42 morados hacen 165 y no 176, que sería el 50% más uno en nuestra Cámara Baja). Sin embargo, hoy hay siete países que avanzan teniendo un Ejecutivo en minoría: son Bélgica, Chipre, Irlanda, Lituania, Reino Unido, República Checa y Suecia.

Sí, se puede, aunque es cierto que la “inestabilidad” crece cuando no hay una suma fija que supere el límite requerido. “Las tensiones son mayores porque hay proyectos que tienen que salir con apoyos de otros partidos, que no siempre van a una. Por distintas sensibilidades económicas, sociales o de tinte nacionalista, puede haber escollos, y entonces la suma a dos como base, por bien avenida que sea, no sirve tampoco. La incertidumbre se multiplica y eso desgasta al gabinete, crea roces, pero pueden ser superables con un proyecto sólido. Como todo en política, depende de la voluntad”, abunda Arras, más bien optimista ante el futuro de estas alianzas precarias, vista su evolución en la historia reciente.

En este excelente cuadro-resumen elaborado por el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) se puede repasar en un golpe de vista cómo están las cosas en la UE, frente a la anomalía española, donde los pactos siguen sin llegar.