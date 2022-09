Europa entrenará al Ejército ucraniano: así será la misión con la que redobla el apoyo a Kiev

La apuesta se forjó el 31 de agosto una reunión informal de ministros de Defensa y Exteriores de la UE celebrada en Praga. Por ser informal, no salió de ella ningún documento de conclusiones, negro sobre blanco, pero sí el espaldarazo político a un proyecto que varios países reclamaron incluso antes de que se llevara a cabo el ataque ruso. “Muchos miembros lo pidieron, pero por desgracia, no lo hicimos”, es la autocrítica del jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell . Entonces, aún, muy pocos veían factible una guerra, pero aún se llegó a hablar de una Misión de Entrenamiento y Asesoramiento (EUATM). Luego la guerra en sí lo ha retrasado y complicado todo. Hoy el escenario es otro y hay que hacer la apuesta.

La propuesta y las dudas

Aunque finalmente haya habido unidad de acción -sin unanimidad, el proyecto de entrenamiento no podía salir, según los protocolos de la UE-, ha habido países que han mostrado y muestran sus dudas al respecto en el proceso de cocina. Unos se plantean si la misión es necesaria en estos momentos, vista la evolución de la contienda. Otros, si no agrandará las tensiones que ya tiene Bruselas con Vladimir Putin y sus represalias, con la economía tocada. Están los que van al detalle y cuestionan si no mermará las defensas nacionales, por la aportación de efectivos, material y dinero que supone de cada miembro, o si no es mejor hacer acuerdos bilaterales supervisados por la UE, no impulsados por ella. También levantan la voz los que preguntan dónde se va a llevar a cabo la formación, siendo obviamente imposible hacerlo sobre el terreno, como es costumbre, porque hay guerra abierta.