Europa tiene, por ahora, un problema mayor que la variante ómicron

El mundo ha reaccionado con pánico a la nueva variante del coronavirus hallada en Sudáfrica y bautizada como ómicron por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los expertos no ocultan su inquietud por la treintena de mutaciones que muestra, que podrían hacerla más contagiosa que variantes anteriores del SARS-CoV-2. Pero ante todo recalcan: “Aún no hay datos fehacientes”. Habrá que esperar “dos o tres semanas” para tenerlos, apunta David Bernardo, miembro de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) e investigador del CSIC.

La rápida reacción de los países ricos ante ómicron sorprende aún más cuando los expertos llevaban tiempo alertando de que tarde o temprano iba a surgir alguna variante preocupante precisamente porque la acumulación de vacunas por parte del mundo pudiente estaba convirtiendo al cono sur en reservorio del virus.

“Estamos creando reservorios en los que el virus circula libremente”

David Bernardo reconoce que, a día de hoy, no le preocupa ómicron en concreto. “Los datos piloto sugieren que esta variante no es más grave que las demás aunque sí potencialmente más contagiosa”, explica. “Lo que me preocupa es que es cuestión de tiempo que surja una variante que se escape a la memoria inmune [conferida por las vacunas o las infecciones previas]”, añade. “Los datos preliminares parecen indicar que esto no ocurre con la variante ómicron. Pero como sigamos así, surgirá una nueva cepa, no ya una variante, frente a la que estemos desprotegidos”, advierte.

Aunque algunos medios hablan ya de cepa para referirse a ómicron, el inmunólogo señala que no es correcto. “Cepa es cuando ya hay alteraciones fenotípicas o funcionales con respecto al virus ‘original’”, aclara.