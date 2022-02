El misterio de los lobos amarillos que pueden complicarle las cosas a Chanel en Eurovisión

La broma no acaba ahí. Aseguran que el 20 de junio de 1969 el “profeta Neil [Armstrong]” cayó del cielo y les prometió ayudarles a convertirse en estrellas en la Tierra. Iría a buscarlos cuando hubieran escrito la mejor canción del universo, pero no volvieron a verlo el pelo. Sin embargo, se apoderaron de DJ Astronaut y se vinieron a conquistarnos.

Muchos especulan con que en realidad son los componentes del dúo cómico Ylvis, Vegard y Bård Ylvisaker. En el año 2013 dieron la campanada en YouTube con una canción que se volvió viral, The Fox / What Does the Fox Say? La hicieron para promocionar su programa de entrevistas pero acabó en el 6º puesto de la lista Billboard.