Aún no ha sido Eurovisión y España ya es carne de meme

El resultado no convenció demasiado a los eurofans, que criticaron especialmente la puesta en escena diseñada por Marvin Dietmann : una luna de gigantescas dimensiones —siete metros de diámetro— que eclipsó todo lo demás.

“Me he emocionado. El escenario es espectacular”, afirmó el artista. Sin embargo, muchos no compartieron esa emoción. Muy compartidas fueron las palabras de la periodista Laura Ortiz, que resumió su sentir así: “Yo no quiero que se rían de ti, Blas. Estás cantando sobre tu abuela, la persona más importante de tu vida. Es una canción que a todos nos emociona ... y nos ponen a una pelota”