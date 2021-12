Eva contra el tiempo y la fratría

Cómo la suma de género y edad es otra forma de violencia sistémica que las condena a un lugar subalterno cuando ya parece que no están disponibles –para nosotros, claro– y cuando su fiel cumplimiento de la ley del agrado decae como lo hace su cotización en el mercado.

Mientras que los hombres con el tiempo ganamos prestigio, autoridad y hasta atractivo, las mujeres se las ven y se las desean para seguir estando presentes. Mucho más en mundos como el de la interpretación, tan esclavo de la apariencia y de la imagen que lucha por hacerse rentable en medio de la selva, o no digamos el de la política, en la que tan complicado resulta que las mujeres consoliden largas carreras mientras que los colegas varones acaban convertidos en “abuelos cebolletas” que pelean por conquistar audiencias televisivas e influencias desde su púlpito.

Por todo ello, resulta admirable que una mujer como Amparo Rubiales , superados ya los 70, se haga presente cada día en las redes sociales, opine con más libertad que nunca y no cese en su empeño de persuadir al respetable de que sin feminismo este mundo camina hacia la deriva. Siendo, como a ella le gusta calificarse, “una joven mayor”. Tal vez porque todavía el término vieja, como bien explica Anna Freixas en su último libro , sigue teniendo una tremenda carga peyorativa y ande necesitado de resignificación positiva.

Solo una mujer con un largo recorrido profesional, en el que ha dado sobradas muestras de talento y compromiso, por más que con frecuencia la hayamos perdido entre bambalinas, podía haber asumido las riendas de Eva contra Eva. Silvia Munt, esa actriz de ojos profundos y calma que es solo un preaviso, y que me temo que también ha sufrido los costes de ser mujer con talento en un mundo de hombres, toma las riendas de una función que, tomando como referencia el clásico cinematográfico de la gran Bette Davis, Eva al desnudo, lo sobrevuela para en un juego sencillo, pero complejo al mismo tiempo: colocarnos como espectadores frente a múltiples espejos.

Con un texto en ocasiones algo confuso y precipitado de Pau Ribó, en el que pese a la brillantez no faltan lugares comunes, y con una escenografía que juega en diferentes dimensiones del hecho escénico, con distintos tiempos y estados mentales, con la imagen y con la palabra, Eva contra Eva es un ejercicio de malabarismo que gana a medida que avanza su riesgo.

Con hondura pero sin renunciar al humor, ese que tanto se agradece que aparezca en ligeros apuntes que despiertan al que escucha del estado de ensoñación. Un ejercicio de este tipo no sería posible sin las manos de una directora que bien podría haber sido bailarina, pero tampoco sin unas actrices y unos actores capaces de meterse en el juego haciéndonos creer que, lo mismo que todo es mentira, también todo puede ser verdad.

En el reparto de competencias, y con una cierta concesión a los clichés, esos que están de moda en las series que consumimos ávidos, Manuel Morán, Javier Albalá, Ana Goya y la joven Mel Salvatierra, que, como su personaje, promete funciones futuras, cumplen con su rol, no siempre agradecido, de ser piezas que posibilitan que ruede la principal. Y la principal no es otra que Ana Belén.

La actriz en horas bajas, la que ya solo ha quedado para hacer Medeas y grandes monólogos clásicos, la que ve como su relación con un hombre más joven hace aguas, la que en el fondo no está sino muerta de miedo, tiene y transmite mucha verdad porque, claro, hay mucho de la propia Ana en el personaje que interpreta.

Y no porque ella sea una actriz en decadencia, olvidada o maltratada por un jovenzuelo con ínfulas de creador, sino porque ella es también mujer en un mundo en el que somos nosotros los que seguimos teniendo la última palabra, y con frecuencia también la primera. En el que nos seguimos valiendo de ellas, las mujeres, como esas idénticas, según la terminología de Celia Amorós, que habitan la Tierra para ajustarse al papel que nosotros escribimos.

Y, por supuesto, esa rebelión con la que nos sacude y que, con la blancura de una diosa que se resiste a ser la callada virgen, nos enseña que su verdadero enemigo no es la joven Eva, ni siquiera ella misma (aunque también), sino un mundo hecho a imagen y semejanza de los directores de la función.

(Ay, el mal que al fin tiene nombre) Los que, en un pacto no escrito, disfrutan y además le sacan rendimiento a todas esas partidas en las que enfrentan a Eva contra Eva. La forma más continuada, y con frecuencia imperceptible para quienes viven de espaldas al espejo, de violencia que los hombres solemos ejercer sobre las mujeres. La que las niega, la que no las escucha, la que se resiste a reconocerlas como equivalentes. Tal vez, porque como afirmara rotundo Josep Vicent Marqués, la gran paradoja de los hombres heterosexuales es que no les gustan las mujeres en cuanto personas.