'Eva contra Eva', la función teatral del pragmatismo

Una obra como Eva contra Eva, que se acaba de estrenar en el Teatro Reina Victoria , suele encender todas las alarmas de la crítica, al menos de la no complaciente, y los profesionales. Los motivos son variados, pero destacan los siguientes: se estrena en un teatro comercial y con vocación de popular, es decir, de vender entradas. Es una obra que se vende porque la protagoniza una estrella, Ana Belén . Está basada en Eva al desnudo/All about Eve , una película clásica de Hollywood, que qué necesidad hay existiendo el fabuloso original.

Es decir, con la exigencia de contar bien, al menos, una historia. Esta la tiene. Una actriz consagrada, entrada en años, a la que le puede la rutina del teatro y de su vida. A la que le aparece una competidora que no resulta ser mejor actriz que ella. Pero sí es más joven, más turgente, más atractiva a la mirada de los hombres, sobre todo. Y de las mujeres, pues a ella les gustaría parecerse. Ese tipo de actriz llamada a la fama y que sirve para vender cosméticos y moda carísima.

La actriz consagrada ve cómo la recién llegada primero le va robando protagonismo en teatro. Luego, la vida que tenía con su director y autor de cabecera. Con el que convivía. Le robará también la atención del periodismo y la crítica. Hasta dejarla sin su representante. Que decide que vienen nuevos tiempos y el futuro no está en el teatro, sino en las series de televisión. Y que la jovenzuela es un bombón para esas series.

Sí, pasa el tiempo y la platea, el público, pide sensaciones nuevas. No parece ser ese el caso del público que llena el Teatro Reina Victoria. Parejas talluditas o incluso tirando a mayores. Grupos de mujeres que se han puesto guapas para ver a la estrella y luego tomarse algo con las amigas, Ladies who lunch que las haría cantar Sondheim si fueran estadounidenses. Todos ellos de edades cercanas a las de Ana Belén, cuyas canciones y películas seguramente les han acompañado mucho en sus vidas. En sus alegrías y tristezas. No son los únicos. También están las parejas de hombres, incluso los grupos, treintañeros y cuarentones, que también van ver a la estrella.