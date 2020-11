Eva García Sáenz de Urturi: "Leonor de Aquitania era como Churchill"

“Piensa que Aquitania estaba mucho más avanzada que Inglaterra o el resto de Francia. Al volver los varones de la Primera Cruzada, incluido su abuelo Guillermo de Poitiers , trajeron muchísimas novedades de Oriente, que había alcanzado un esplendor cultural que no tenía aún Europa”, explica. “Trajeron las sedas de Damasco y de Antioquía. Tiñeron los vestidos de las mujeres con los colores que no se conocían hasta entonces, como el púrpura o el mostaza”.

Es el comienzo de la novela, la premisa dramática, la muerte histórica del duque de Aquitania cuando va de peregrinaje a Compostela. Murió frente al altar mayor, dicen las crónicas que envenenado. De ahí toda esa estrategia de Leonor de falsificar el testamento y casarse con el hijo de su enemigo, el rey de Francia. Eso me da para comenzar un thriller ambientado en el medievo. No es novela histórica pero sirve para mostrar todas las aristas de la vida cotidiana.

Muchísimo. Primero de lo gobernantes. Es fascinante cuando lees como legislaban. La importancia que le daban al orden, a mantener el orden la violencia de la villa y los caminos, cómo eran legislando. Pero más allá de la violencia cotidiana, creo que el medievo fue una época que se ha vendido como una etapa oscura y no lo fue. Fue una época en la que no hubo ese parón de conocimientos que se cree. Hubo muchos avances, muchísimos inventos. Obviamente la iglesia estaba en todas las facetas de la vida cotidiana pero más allá de eso no lo veo como una época tan oscura como se nos ha vendido.

No. No tenía motivos para ser ambiciosa porque ya nació con todo. No era ambición lo que la movía. Ella tenía unos valores e ideales y los defendió pero no creo que fuese ambición. No es alguien que está en un estrato inferior que quiere ascender, ella ya nació con las mejores cartas y los mejores ases.