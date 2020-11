Eva González da explicaciones tras la última foto que ha subido a Instagram

En la foto, que en un día ha recibido más de 34.000 me gusta, aparece González sin mascarilla, algo que ha llamado la atención a algún que otro usuario. Concretamente ha sido preguntada dónde la tenía.

Para despejar cualquier duda que pudiera surgir, la expresentadora de MasterChef ha decidido responder a su seguidora: “Siempre que cuelgo una foto sin mascarilla es porque me la he quitado sólo el momento para la foto, teniendo siempre muy en cuenta que no haya nadie alrededor”.

Su respuesta no ha convencido a la usuaria, que le ha vuelto a hacer una apreciación: “El que toma la foto está alrededor tuyo, deberías ser más prudente”.