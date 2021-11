Eva González se pronuncia sobre Ayuso tras lo que hizo en 'El Hormiguero'

Eva González, presentadora de La Voz, se ha mostrado muy sorprendida con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta demostrase en El Hormiguero su dominio de la canción española.

La dirigente del PP fue capaz de reconocer varias canciones del pop español de los 80 y los 90 escuchando solo unos segundos de cada tema. “Canto como un gato mojado, no canto, pero te puedo decir en pocos segundos... o el grupo o por lo menos cómo sigue. Sé de la que estamos hablando”, aseguró.

Y dicho y hecho: adivinó temas de Hombres G, Los Secretos, Manolo García o Duncan Dhu. “Prometo que no está preparado y que es una emboscada tal cual”, aclaró Pablo Motos al ver que Ayuso acertaba.

“Nos lo hemos pasado muy bien en el ensayo y veo que se te da bastante bien”, siguió el presentador. “Tengo un oído tremendo desde niña. Estoy, siempre que puedo, escuchando música. Un horror cuando canto, pero me quedo con la letra de absolutamente todas las canciones”, aseguró Ayuso.

La dirigente del PP explicó que desde niña le ha fascinado la música y se grababa todas las canciones que podía. “Me hacía hasta as carátulas de las cintas, me gustaba muchísimo, me encantaba entonces Los Secretos y Héroes del Silencio era de mis grupos favoritos. Luego me dio por la música británica también, Depeche Mode, que ha sido el grupo de mi vida”, continuó.

Tras ello, Eva González ha escrito en Twitter: “Me sorprende muuucho @IdiazAyuso en #AyusoEH Tenemos la misma capacidad para reconocer canciones (en español) pero la tía es mejor que yo, eh… qué máquina eres!!!”.