Eva Isanta habla de su ideología política y niega ser de este partido

La actriz y presentadora Eva Isanta, conocida por su papel en La que se avecina, la exitosa serie de Telecinco, ha concedido una entrevista Jordi Anjauma en El trono de las sensaciones, en 8TV.

La jurado de Got Talent ha hablado de su infancia en Getafe, donde se mudó desde Ceuta porque su padre era militar, de cómo ha sido su educación en colegios católicos y de si esto le ha influido en su ideología política.

“Me he criado en la calle, como nos criábamos antes, en una zona de Getafe donde ahora está la universidad en una zona abierta donde teníamos el barrio de las margaritas y la colonia donde vivía yo, donde estaban las pandillas”, ha explicado.

“Estudiaste en los escolapios de Getafe, pero eso no nos tiene que hacer entender que la persona sea conservadora, ¿tus padres te dieron una excursión conservadora o abierta?”, ha querido saber el presentador.

“Mis padres me dieron una educación bastante conservadora de clase media y sí, mis padres son creyentes. Mi padre era militar, por eso el traslado de Ceuta a Getafe, a la zona militar. Y fue una educación como se estilaba antes, muchísimo más religiosa. En Getafe, los colegios ‘más estimados’, eran los religiosos. La liberal soy yo”, ha respondido Isanta.

El presentador ha querido saber si por ir a un colegio conservador y “por hacer papeles de elegante y de adinerada” ha tenido alguna vez “la ideología del Partido Popular”.

A lo que Isanta ha respondido tajante: “No me gusta hablar de mi ideología porque creo que es muy privado, es como la sexualidad, o como la vida íntima, para mí es algo sagrado. Lo que sí te puedo decir es que no entiendo la pregunta que me has hecho, de decir que soy conservadora por haber estudiado en un colegio. Quiero decir, son tus padres lo que te llevan”.

Acto seguido ha dejado claro que no es conservadora: “Mi ideología es bastante más liberal, aunque respeto todas las ideologías”.

