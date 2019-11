Eva Santolaria reaparece en televisión: así ha cambiado la protagonista de 'Compañeros'

Eva Santolaria, mítica actriz de serie como Compañeros (Antena 3) y 7 Vidas (Telecinco) ha vuelto a la televisión.

La intérprete, que recientemente ha salido en ficciones como Paquita Salas, Benvinguts a la familia y Sé quién eres, ha acudido a Viva la vida para hablar de su paso por 7 vidas, la serie de Telecinco que cumple ahora 20 años.

La serie supuso el inicio de las sitcoms al estilo americano en España y provocó el salto a la fama de actores de la talla de Santi Millán, Javier Cámara y de Toni Cantó.

Ahora, Santolaria ha vuelto al programa de Emma García para hablar de la serie, de la que guarda un buen recuerdo. La actriz ha recordado que llegó a 7 vidas “con la serie empezada” y ha hablado de cómo fue trabajar con Amparo Baró.

“Ella tenía fama de ser muy gruñona y estricta, pero a mí me adoptó, me acogió, me enseñó y la echo mucho de menos”, ha asegurado.

Además, en este programa, Emma García ha contado que fue vecina de Eva Santolaria en 1999, en pleno apogeo de Compañeros. “Tú no te acordarás. Yo trabajaba en Cinemanía en el año 99 y tú estabas trabajando en una serie muy famosa de Antena 3. Había unos ruidos en la casa que yo me moría de ganas de ir, que lo sepas. Que cada uno lo interprete”, ha afirmado la presentadora.