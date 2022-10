La evacuación exprés de Jersón colapsa en sus primeras horas: problemas logísticos y escaso tirón

STRINGER via Getty Images

El bloqueo en la entrada se suma a otro tapón, el que se ha encontrado Moscú a nivel logístico en Crimea y otras poblaciones en el camino, lo que dificulta nuevas salidas y hace querer volver a no pocos de los que se marcharon.

“Desde medianoche cerraron las fronteras de Crimea”, continúa Vitali, con el fin de no recibir más gente de la que se pueda controlar en el puerto de llegada. No sabe, dice que nadie sabe, si es algo temporal o es que el reclamo de Crimea era engañoso. Así, ante las limitaciones, “muchos de los que salieron se han tenido que quedar en Hola Prostan, no sabemos por qué”.