Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Mason de abusos sexuales

E. Charbonneau via Getty Images Evan Rachel Wood y Marilyn Manson en la premiere de 'Across The Universe' en el Festival Internacional de Toronto en 2007.

View this post on Instagram

“Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavó el cerebro y me manipuló para que fuera sumisa. Ya no vivo con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para denunciar a este peligroso hombre y para hacer un llamamiento a las muchas industrias que le han tolerado antes de que arruine más vidas”, ha detallado antes de mandar un mensaje al resto de mujeres que han estado con él. “Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, ha sentenciado.

La relación de Wood y Manson se hizo pública en 2007 cuando ella tenía 19 años y él, 38. En 2010 ambos se comprometieron aunque no llegaron a casarse porque su relación acabó meses antes.

Tras la denuncia pública de la actriz en 2016, Wood se ha convertido en una de las voces del movimiento #MeToo en contra de los abusos sexuales en EEUU. En 2019 impulsó The Phoenix Act, con el que pretendía dar cobertura a mujeres que sufrieran violencia doméstica.

Ese mismo año, cuando se aprobó el proyecto de ley de protección a las víctimas, Wood declaró en el Senado de California para mostrar su historia personal. Entonces recordó que su abusador le había ocultado su adicción al alcohol y las drogas y denunció “episodios de celos extremos” que acababan con él “destrozando” la casa. “Me arrinconaba en una habitación y me amenazaba”, señaló entonces.