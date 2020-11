El exabogado de Trump predice cuándo y cómo se irá el "perdedor" de la Casa Blanca

Donald Trump podría dejar la Casa Blanca para las vacaciones de Navidad de diciembre y nunca regresar, según su exabogado personal Michael Cohen.

RESULTADOS EN TIEMPO REAL Todos los resultados y última hora sobre las elecciones en EEUU. Sigue leyendo

Pero no sería así porque Trump planee ceder ante el presidente electo, Joe Biden. “No me sorprendería si no hubiera ningún discurso de concesión”, dijo Cohen en la MSNBC este domingo.

“Mi teoría es que en Navidad ser irá a Mar-a-Lago (Florida) y no creo que vuelva a Washington. Creo que se quedará allí hasta la investidura”, añadió.

Cohen, quien trabajó para Trump durante años antes de ponerse en su contra en 2018, agregó que es poco probable que Trump asista al acto.

“No puede dejar que la cámara lo apunte”, opinó. “Es un perdedor y eso le está matando”.