Una exalumna de La Salle Montcada denuncia abusos por parte del mismo profesor ya investigado

Una exalumna de La Salle Montcada, en Montcada i Reixac (Barcelona), ha asegurado este viernes que también sufrió acoso sexual por parte del hermano Jesús Linares, investigado por presuntos abusos a varios alumnos del colegio La Salle de Premià.

La alumna, S.D.P, que en el momento de los hechos tenía 14 años, ha explicado este viernes que a raíz del “acoso sistemático” al que la sometió el profesor, que era tutor de su curso, cambió de colegio “sin decir nada” a sus padres, que “no entendieron nada”, porque “en aquella época estas situaciones se escondían”.

Desde que han empezado a aflorar casos de presunto acoso por parte de Jesús Linares a raíz de las denuncias de otros exalumnos, S.D.P ha afirmado que “se me ha removido todo” y que “llevo unos días con angustia, sin poder parar de llorar y sin apenas apetito”.

Al aflorar las denuncias, la mujer ha explicado que compartió las noticias aparecidas en los medios de comunicación en el grupo de WhatsApp de antiguos alumnos de La Salle Montcada, donde otros compañeros “reconocieron que el Linares era muy sobón, aunque sin más detalles”, ha afirmado S.D.P.

“Ya casi no me acordaba de todo aquello”, ha afirmado la mujer, que ha añadido que, “al ver el nombre de Jesús Linares escrito y saber que aún está vivo se me ha revuelto todo y me ha hecho sufrir otra vez”, hasta el punto, ha relatado, de que “no paro de oír su voz”.

“Vergüenza y culpa”

Cuando ocurrieron los hechos, ha dicho, “sentí vergüenza y no me atreví a explicárselo a nadie, ni a mis padres”, que “no sé ni si me hubiesen apoyado”, porque “el colegio era una institución” y un hermano de La Salle “algo así como sagrado”, ha añadido.

Si te ocurre algo así siendo adolescente o un niño, “estás confundido e incluso llegas a albergar un sentimiento de culpa” que con el paso del tiempo “ves que no tiene sentido, porque el culpable no eres tú”, lo que “aún refuerza más el dolor”, según la denunciante.

Investigaciones en curso

A finales del pasado mes de enero, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) activó su protocolo contra los abusos sexuales tras conocer el caso del escritor Alejandro Palomas, que denunció que con 8 años fue presuntamente violado y sufrió reiterados abusos sexuales por parte del profesor de La Salle de Premià de Mar Jesús Linares.

Asimismo, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas comunicó ayer a la fiscalía de la Audiencia de Barcelona la aparición de nuevas víctimas del exprofesor de La Salle de Premià de Mar (Barcelona) para que investigue si ha habido comisión de delitos y establezca responsabilidades.

De hecho, S.D.P. ha explicado que la institución se ha puesto en contacto con ella para recabar su testimonio y ofrecerle la ayuda que requiera.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró (Barcelona) abrió también ayer diligencias previas a raíz de la denuncia del escritor Alejandro Palomas y pidió a Fiscalía que informe si han prescrito o no los hechos, mientras que la consellería de Educación afirmó que también investigará los presuntos abusos.