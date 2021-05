La última excentricidad de Angelina Jolie por el Día Mundial de las Abejas

SOPA Images SOPA Images/LightRocket via Gett

SOPA Images SOPA Images/LightRocket via Gett Angelina Jolie en la premiere de 'Maléfica' en Londres.

La intérprete de 45 años ha dejado su traje de maléfica por una buena causa, y lo ha cambiado por uno de abejas. Literalmente. Ha posado para National Geographic cubierta de montones de insectos durante 18 minutos, y no le ha temblado el pulso.

Ya se puede decir que Angelina Jolie es una mujer de armas tomar, y no porque haya sido Lara Croft o la señora Smith . Si se trata de ganar una batalla, la actriz se juega el tipo... y eso es lo que ha hecho para decir alto y claro que hay que salvar a las abejas.

View this post on Instagram

Todos los trabajadores han utilizado un traje protector en el set de rodaje, excepto ella (claro). “Todo tenía que estar tranquilo y oscuro para mantener tranquilas a las abejas”, ha explicado el fotógrafo Dan Winters. Misión cumplida, Jolie ha terminado sin una sola picadura.

La actriz es la madrina de Women for Bees, el programa lanzado por Guerlain y la UNESCO que apoya a 50 apicultoras de todo el mundo. Para el rodaje, ha tenido que evitar pasar por la ducha durante tres días, para eliminar cualquier aroma a champú o perfume artificial, según recoge Page Six. “Luego te pones algunas cosas en la nariz y en los oídos para no facilitarles tantos agujeros”, ha explicado.

“Siento que últimamente he sido una gran abeja doméstica, pero en mi corazón, soy una salvaje solitaria”, reconoce la intérprete. Este jueves es la abeja reina.