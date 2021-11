La CUP aprieta a ERC en las cuentas: referéndum, subir IRPF y decir no a JJOO y Hard Rock

David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

David Zorrakino/Europa Press via Getty Images La portavoz de CUP en el Parlamento catalán, Eulalia Reguant.

No es un problema de partidas presupuestarias. Se trata de “romper con la deriva del Govern”. Así han definido desde la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) las claves de la enmienda a la totalidad que han registrado este miércoles ante el proyecto presupuestario del Ejecutivo catalán. El objetivo es el de lograr un giro a la izquierda y fijar el horizonte de un referéndum de independencia.

La CUP ha presentado un documento de trabajo al Govern en el marco de las negociaciones de los Presupuestos de 2022 en el que exigen la retirada de las cuentas de proyectos como el Hard Rock y el Circuit de Cataluña, que no presenten candidatura Juegos Olímpicos de Invierno, así como crear nuevos tramos de IRPF.

Los anticapitalistas han asegurado que la decisión la tomarán en función si hay “cambios sustanciales” y no si se cumplen dos o tres de las medidas que proponen, sino como una valoración global de la actitud del Govern. También han concretado que no entrarán a regatear en la negociación.

Aún no han decidido si volverán a convocar a la militancia para que se pronuncie sobre si ha habido o no ese cambio sustancial, pero han subrayado que esta decisión no la tomará el grupo parlamentario y que la Coordinadora Oberta Parlamentària (COP) hará un primer análisis y valoración.

En materia de vivienda

Los ‘cupaires’ reclaman llegar a los 1.000 millones de euros para vivienda, para lo que el Govern ha presupuestado 750, y han concretado que quieren que estos 250 que faltan deben invertirse en parque público, porque consideran que han aumentado las partidas pero se siguen destinando a “transferencias a promotores privados”.

En vivienda, también han pedido la retirada de las enmiendas de Junts a la ILP para readaptar el decreto ley sobre vivienda que tumbó el Tribunal Constitucional, porque creen que “desvirtúan el texto” y han añadido que este era un compromiso al que llegaron para la investidura.