¿Existe el TOC de amores?

Son tiempos de Tinder, de consumo e idealización del amor. Afortunadamente se contemplan más modelos de relación afectiva que el heteronormativo tradicional. Aquel hasta que la muerte nos separe es cada vez menos vigente y cambiar de pareja, aunque doloroso, no es transgresor como antaño. En época de cambio colectivo, abundan los pensamientos intrusivos en torno al amor; nos asaltan y cuestionan nuestros sentimientos, si estamos con la persona adecuada o si realmente la relación funciona. Para la mayoría, son dudas que aparecen ocasionalmente y se diluyen de manera espontánea. Sin embargo, en algunas personas, una sombra constante se cierne sobre su relación. Viven la incertidumbre con angustia, y evalúan o comprueban de manera persistente y continuada la naturaleza de sus sentimientos. Algunos medios, y psicólogos, comienzan a utilizar términos como trastorno obsesivo compulsivo relacional (TOCr) o TOC de amores.

El amor compone una experiencia subjetiva. En la adolescencia es común que preguntemos a nuestros pares aquel: ¿has estado alguna vez enamorado? o ¿cómo sabes si es amor? En la etapa adulta, tendemos a deconstruir el ideal romántico y a establecer relaciones más adheridas a nuestra realidad. No obstante, cuando nuestras prioridades vitales gravitan en torno a un romanticismo hollywoodiense, es lógico que nos planteemos con fruición si lo que sentimos es realmente válido. Cuando idealiza el amor y se sitúa en el centro de todo, éste se convierte en un logro o incluso en un objeto de consumo. Las imperfecciones de la realidad o la posibilidad de cruzarse con otro espécimen mejor pueden sembrar la duda.

Pensamientos intrusivos

Todos y todas generamos ideas absurdas o peregrinas. Aunque entendamos que son sólo pensamientos involuntarios, nos sorprenden y producen pudor. Los pensamientos intrusivos son invitados no deseados y suelen presentar una temática catastrófica, agresiva, sexual, afectiva o religiosa y tienden a provocar contrariedad, miedo, asco o estupor.

Cuando hablamos obsesión en lo afectivo, los pensamientos intrusivos más comunes son: ¿Realmente quiero a mi pareja? ¿Y si no siento atracción? ¿Por qué no pienso en él/ella? ¿Realmente me gusta su forma de ser? ¿Somos compatibles? ¿Estoy perdiendo la oportunidad de conocer a otra persona mejor? ¿Y si le estoy haciendo daño?