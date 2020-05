Una experta advierte varios detalles extraños en las mascarillas que va a repartir Ayuso

En esa misma red social, la experta ha aclarado que no critica la calidad de las mascarillas porque para ello “habrá que comprobar el filtrado”, sino que sólo destaca que el etiquetado es incorrecto y “eso hace que dudemos”.

“Pero, Díaz Ayuso, querida, qué habéis homologado si hasta la norma está mal puesta: Es UNE-EN 149:2001, no 2011. Y eso es el detalle más tonto, que hay más. Pero vamos, si ya eso está mal, que es copiar y pegar ¿qué pensamos del resto?”, ha escrito en Twitter.

Pero @IdiazAyuso , querida, qué habéis homologado si hasta la norma está mal puesta: Es UNE-EN 149:2001, no 2011 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Y eso es el detalle más tonto, que hay más. Pero vamos, si ya eso está mal, que es copiar y pegar ¿qué pensamos del resto? https://t.co/40DVh7Gm2A

Hola Ana, comprobad el filtrado, please, que el etiquetado es un churro https://t.co/gkUs6N5hRs https://t.co/zimfbzDp0U

Del Caño también se ha mostrado sorprendida de que la Comunidad de Madrid haya elegido una mascarilla FFP2, que dura unas horas.

“NO es reutilizable, ni lavable, ni hay (a día de hoy) una técnica de desinfección CASERA definitiva (y no me enviéis artículos en preprint ni nada porque no hay recomendación oficial) Son 5 veces más caras que las quirúrgicas”, ha explicado.