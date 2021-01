Expertos internacionales, muy rotundos sobre lo que España está haciendo con el virus

Helena Legido-Quigley, una de las voces más respetadas en salud pública, ha generado un gran debate en Twitter después de publicar en esa red social algunos comentarios que le están haciendo expertos internacionales sobre la estrategia que España está siguiendo con el coronavirus.

“Algunos expertos en Asia y periodistas internacionales me preguntan si España se va a convertir en la nueva Suecia”, ha escrito la especialista, que es profesora asociada de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, de la Universidad Nacional de Singapur y visitante de la Universidad de Lleida.

“Pregunto por qué y me dicen que no entienden por qué estamos evitando el confinamiento domiciliario a toda costa. Reconozco que no sé que contestarles...”, ha añadido en su mensaje.