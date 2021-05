Los expertos se llevan las manos a la cabeza por lo que han hecho en Las Ventas antes del regreso de los toros

GABRIEL BOUYS via Getty Images

GABRIEL BOUYS via Getty Images Plaza de toros de Las Ventas.

Una imagen que ha hecho llevarse las manos a la cabeza a varios expertos. Como José Manuel Bautista, catedrático de la Universidad Complutense, bioquímico y biólogo molecular experto en genomas y enfermedades infecciosas, que no daba crédito a lo que veía.

“Por favor, no hagan el ridículo”, ha escrito en su cuenta de Twitter. “En las piedras al sol no hay virus y menos después de un año de no usarse. Este circo confunde a la gente. El virus se transmite por el aire de persona a persona”.