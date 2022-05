Al menos 17 heridos tras una fuerte explosión en un edificio del barrio Salamanca de Madrid

Fuerte olor a gas

La explosión ha sido muy fuerte y por eso ha alarmado a los vecinos de la zona. La Policía Municipal ha acordonado la zona para que no se acerquen los curiosos y facilitar el trabajo de los equipos de emergencias.

Desde la cuenta oficial de Protección Civil de Madrid han hecho un llamamiento a la ciudadanía a que no se comparta ni difunda información de este suceso si no está contrastada, con el objetivo de no crear alarma en la población ni confundir a la ciudadanía.