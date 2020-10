Extremadura solicita al Gobierno el estado de alarma

Extremadura se suma a Asturias y País Vasco y ha pedido este viernes al Gobierno la declaración del Estado de alarma. El presidente de la comunidad Guillermo Fernández Vara ha explicado que no tienen “base suficiente para seguir restringiendo la movilidad”. Por eso el Ejecutivo extremeño cree que “para seguir tomando decisiones necesitamos el amparo del estado de alarma, esta misma tarde se lo haremos llegar al Gobierno”.

En una comparecencia conjunta con el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, tras un Consejo de Gobierno Extraordinario, ha precisado que “lo lógico” es que ese estado de alarma se decretase para el territorio nacional. Fernández Vara ha asegurado que “vienen semanas complicadas” y ha precisado que esta declaración del estado de alarma se solicita “no para confinar a la ciudadanía” sino para restringir la movilidad, y la ha calificado como “la mejor de las soluciones posibles”.

Los casos están creciendo de “manera notable”, ha advertido. Además, igual que el lehendakari Iñigo Urkullu, Vara ha asegurado que ha hablado con otros presidentes autonómicos que tienen la misma preocupación.

“Esta es mi reflexión y mi decisión. Todos podemos entender entendemos que lo mejor sería el confinamiento pero todos entendemos que no es posible porque no puede haber salud sin economía y no puede haber economía sin salud”, ha defendido.