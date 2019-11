Ni cataratas como en el porno ni pis: lo que tienes que saber de la eyaculación femenina

Las expertas coinciden en que la eyaculación femenina no está lo suficientemente estudiada, pero no se trata de algo tan sumamente espectacular como se refleja en las películas porno ni tampoco es algo de lo que avergonzarse. Sencillamente son fluidos propios de las relaciones sexuales, solo que estamos más acostumbrados a verlos en los hombres.

Eyacular y disfrutar no siempre van de la mano

No todas las mujeres eyaculan con frecuencia: solo entre el 10% y el 54% lo hacen , según recoge un estudio de la International Society for Sexual Medicine publicado en 2011.

El no estar en este grupo no debe ser motivo de obsesión o frustración, explica la sexóloga y embajadora de Lelo, Valèrie Tasso. “Porque una mujer no pueda eyacular no pierde erotismo ni capacidad de llegar al orgasmo”, añade la sexóloga Elena Requena.