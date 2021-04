Fabiola habla y desvela el motivo por el que no ha firmado aún el divorcio con Bertín Osborne

Bertín Osborne y Fabiola Martínez hicieron público el pasado mes de enero su separación de mutuo acuerdo tras 15 de matrimonio y con dos hijos en común. Este miércoles, Martínez ha roto su silencio y ha concedido a la revista ¡Hola! la primera entrevista desde que se hiciera pública la noticia.

La venezolana, que ha recuperado su apellido, ha revelado el motivo por el que todavía no han firmado los papeles del divorcio: ”Él quiere hacer unas cosas, en cuanto a temas económicos, y yo otras, y al final, eso lo retrasa”.

Martínez ha contado que Osborne quiere dejar las cosas organizadas de una manera diferente a lo que a ella le gustaría. “Quiere darme más de lo que yo quiero recibir. No quiero que me mantengan. Uno no puede despreciar nada, porque Bertín lo hace con cariño y con ganas de ayudar, pero a mí me hace sentir que es un compromiso”, ha afirmado.

Espera, tal y como ha aclarado, que para verano se hayan terminado de solucionar estos problemas y le permita empezar su nueva vida. Por ello, ha zanjado diciendo que “no hay problema por firmar, ya que es, simplemente, terminar de acordar todos los detalles, como tiempo con los niños y las responsabilidades de cada uno”.