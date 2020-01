"Fabricar un kilo de aceite cuesta más que venderlo": los motivos por los que Jaén se ha echado a las calles

“Existe esa ‘trampa legal’ con el aceite de oliva virgen extra (AOVE), el tipo de mayor calidad. El Gobierno autoriza a que se denomine así al producto con que tenga un 70% de dicha clase, aunque el resto sea otro tipo de aceite –por ejemplo, del llamado lampante, de menor calidad–. Esa mezcla a las grandes cadenas les sale muy rentable. Una pequeña cooperativa no se lo puede permitir, porque su mercado no es ese”.

De momento, la medida no parece prosperar, lamenta. “Sí, porque los Gobiernos nacional y autonómico no se mojan y en cierto modo miran para otro lado”. Tampoco han ayudado en exceso las reuniones de las mesas sectoriales. “Y encima Europa nos mira con recelo. Todo esto hace que, al final, el agricultor se sienta solo”.

Poca protección al productor, al origen de la cadena, denuncian ambos. Ni siquiera la ayuda que llega desde Europa es la solución. “No, no lo es. Ayuda, pero no más”, aclara Ruiz. “Ese ‘extra’ supone unos 450 euros por hectárea y el gasto medio calculado por esa misma hectárea es de 1.800-2.000 euros. Si no hay un precio justo que rentabilice los gastos de producción, solo con una subvención no es suficiente”.

“Con este mercado un pequeño agricultor ‘empata’ con las ayudas que pueda recibir, pero a gran escala se producen pérdidas”, analiza Moreno, en calidad de empresario de Agro-Fertilizantes Martínez, en la misma localidad jaenera. “Si persiste la explotación agrícola es, en muchos casos, porque la aceituna no es tanto una actividad comercial sino una tradición familiar en la que no se plantea una visión mercantil. Si se viese como un negocio, sería deficitario”, amplía su ‘compañero’ de sector.