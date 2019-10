Facebook no ve violación de sus normas en campaña para desmovilizar el voto

Facebook ha investigado “a fondo” los anuncios y páginas de “la campaña 10-N. No contéis conmigo, yo no voto” y ha concluido que estos no violan las políticas de la compañía.

“Hemos investigado a fondo estos anuncios y páginas y no violan nuestras políticas”, señalan. Agregan que desde Facebook se sigue trabajando para aumentar la transparencia.

No obstante, recuerda este portavoz, los actuales requisitos para los anuncios “ya dejan claro el individuo que está detrás del mensaje, quién lo ha visto y se incluye un ‘pagado por’ como advertencia”.

Esta compañía se ha pronunciado así al ser preguntada por la campaña que, según han denunciado formaciones de izquierda, pretende favorecer el voto hacia partidos de derecha tratando de fomentar la abstención.

Más País denunció este miércoles ante la Junta Electoral Central (JEC) la campaña con la que -dicen- se pretende desmovilizar el voto a las fuerzas de izquierda mediante mensajes para “generar descrédito” y favorecer, por tanto, a formaciones de derechas como el PP, Cs y Vox.