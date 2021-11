Factor de riesgo

Anadolu Agency via Getty Images

Me opongo a que haya límites de velocidad en las carreteras. Me parece un intolerable ataque contra la libertad individual. Y la libertad individual es la base de la democracia. Tampoco está respaldado por los datos: un primo mío tuvo un accidente de tráfico yendo a velocidad normal. Los hechos son indiscutibles: ni todos los accidentes de tráfico ocurren por exceso de velocidad ni todo el mundo que comete excesos de velocidad sufre accidentes de tráfico. Luego no hay ninguna conexión entre los accidentes y la velocidad, y limitarla sólo es señal de que vivimos en un Estado dictatorial represor que cede a las presiones del lobby internacional de los fabricantes de señales de tráfico. Cada uno sabe muy bien a qué velocidad puede ir. Por supuesto, también me opongo a la limitación de la tasa de alcohol en sangre durante la conducción.

Espero que ningún lector crea que esta columna va en serio

Me opongo a que se prohíba fumar en interiores. Me parece un intolerable ataque contra la libertad individual. Y la libertad individual es la base de la democracia. Tampoco está respaldado por los datos: mi abuelo fumó toda la vida dos cajetillas diarias y llegó a los 96 años. Los hechos son indiscutibles: ni todos los fumadores activos o pasivos sufren enfermedades respiratorias o cardiovasculares, ni todos los que sufren enfermedades respiratorias o cardiovasculares son fumadores activos o pasivos. Luego no hay ninguna conexión entre el tabaco y la salud, y prohibir fumar en interiores sólo es señal de que vivimos en un Estado dictatorial represor que cede a las presiones del lobby internacional antitabaco. Cada uno sabe muy bien si puede fumar o no y dónde. Por supuesto, también me opongo a que se prohíba la venta de tabaco a menores. (Largo paréntesis: espero que ningún lector crea que esta columna va en serio. La polémica acerca de la obligatoriedad de la vacuna indica que es imprescindible explicar claramente en las escuelas el concepto de “factor de riesgo”: aquel elemento cuya presencia aumenta la probabilidad de una enfermedad, ¡sin que sea ni suficiente ni necesario! El exceso de velocidad es un factor de riesgo para los accidentes. El tabaco lo es para mil enfermedades. La vacuna es un factor de protección destacadísimo contra la transmisión y la gravedad de la covid. Y no entender el concepto de “factor de riesgo” es un factor de riesgo para el avance de la pandemia. Tampoco estaría de más aclarar en la ESO algunos extremos sobre el concepto de “libertad individual”. Me encantaría extenderme más en este aspecto, pero es que tengo rematar la columna con el último párrafo. Fin del paréntesis.).

