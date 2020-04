'Fake surveys' o la pandemia de las encuestas online

filadendron via Getty Images

Volviendo a la cuestión de su representatividad, gran prueba del algodón de las encuestas, nada dicen de los procesos de selección muestral. Se trata de una autoselección en la que, además, se tiende a pedir que se difunda entre las propias redes sociales. Es decir, no hay control alguno sobre la selección de la muestra, lo que deja bastantes dudas sobre la representatividad de la indagación y, por lo tanto, sobre la validez de los resultados. Pero me figuro que lo importante es obtener muchas respuestas y si además la distribución mayoritaria es a favor de mis presupuestos socioculturales o ideológicos, pues mejor, que es lo que pasará al remitirse a círculos culturales específicos.

Todas mienten en cuanto a su duración media. Son más largas de lo que dicen, salvo si lo que se desea son respuestas-reacciones rápidas, sin reflexionar sobre la pregunta o siquiera leerla. Otro pecado es que no dejan no contestar (y pasar a lo siguiente) o sencillamente señalar que no se sabe o se quiere responder sobre lo que se pregunta. ¡Hay que saber de todo! Por ello, como si fuese un examen, se presentan todas las preguntas como obligatorias.

Las garantías de confidencialidad y anonimato en las respuestas tienden a ser difusas; cuando no, confusas. Eso que hay alguna, como la “Investigación sobre el uso de aplicaciones de citas (dating apps) durante el confinamiento por coronavirus” que, más allá del grado de privacidad del asunto y de que te impulsan a contestar, te dicen que es cosa tuya, que contestas bajo tu responsabilidad.

Hay curiosidades de todo tipo. La que pregunta por si has perdido algún ser querido por coronavirus; pero en las posibilidades de respuesta solo aparecen categorías de parientes. Solo se puede ser querido desde la familia. La que lo hace por el porcentaje –sí, porcentaje exacto– de lo que se lee por placer durante este tiempo. La que pregunta por la ciudad en la que te encuentras, como si solo se pudiese vivir en ciudades. Hay varias que llegan a utilizar la misma lista y que te someten a una larga relación de supuestas emociones de las que tienes que decir en qué grado las tienes “en estos momentos”. ¿En el momento de contestar al cuestionario? Solo así se explica que cuestionen si te encuentras atento (¿ligeramente? ¿moderadamente? ¿nada?...). ¿Atento? ¿A qué?