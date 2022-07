Fallece el actor, modelo y pintor Antonio Ibáñez a los 34 años

El actor y pintor Antonio Ibáñez ha fallecido a los 34 años. La confirmación de la triste noticia ha llegado a través de su cuenta de Instagram. “He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenia muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa”, escribió el propio protagonista.

Se refiere al linfoma que le fue diagnosticado hace ahora un año. Él mismo lo contaba así en redes sociales: “Linfoma. Me entraron unos nervios que recorrieron mi cuerpo (parecían interminables) como cuando un relámpago o trueno atraviesa el cielo. Casi me meo encima. Quimio. Las imágenes del amor de mi vida, mi mami, mi padre, mi hermana, mis amig@s, de los rodajes, pintando en el estudio, los compis de clase, castings… Me pasaron por la cabeza como si de un tráiler se tratara. No le pude dar a ‘Saltar Anuncio’ Apareció ese tipo de ‘egoísmo’ de por qué a mí; supongo que normal en este proceso”.