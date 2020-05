Falta de confianza

Barrionuevo pronto “descubrió la Guardia Civil” (y a pesar de que en el año 87 la famosa foto de Ángel Colina en el conflicto de Reinosa como consecuencia de la reconversión industrial era una estampa de otro tiempo, una imagen para la vergüenza de una España que ya debía de haber tomado medidas para un nuevo modelo) el resultado, quizás porque ya Roldán estaba a otras cosas, fue que al Cuerpo Superior de Policía se le llamó Fuerza en la nueva Ley Orgánica, desapareció como tal y entramos a tope en la “fase Intxaurrondo”, como muy bien se cuenta en la novela de Fernando Benzo. El minoritario sindicato Plataforma Unitaria de Policías (ya sabéis de que va eso de las plataformas) realizó un congreso en Barcelona con el lema: “En otra diección”. No se nos hizo caso y bien que se pagó, incluso electoralmente.

Para perder la confianza lo primero es tenerla. Pérez de los Cobos viene de un mal recuerdo en la resolución de la seguridad el famoso uno de octubre. Lo lógico en un esquema fuera del concepto de “fuerzas”, es que un profesional experto en movimiento de masas, como por ejemplo haber dirigido un partido de fútbol de alto riesgo (y hablando una miqueta catalán) hubiera dirigido ese día del recuerdo negativo. Yo creo que la cosa es fácil de entender, con un ejemplo. Si la lofoscopia (búsqueda de huellas digitales) es una ciencia empírica que se va transmitiendo de generación policial a generación policial a través de las hipótesis del doctor Oloriz, no es prudente mandar buscar adeltos y dextrodeltos a quien ha tenido otras habilidades.

En los juzgados solía haber unidades de policía judicial del Cuerpo Superior de Policía a disposición de los jueces, ahora parece que los jueces pueden utilizar la unidad que más consideren conveniente, no estoy seguro que esa sea el mejor modelo. Para investigar al delegado del Gobierno no es prudente que se haga con una unidad que dependa directamente de él. El pasado viernes me sorprendió una información periodística dando cuenta de los aspectos parciales del informe de la Guardia Civil que solicitaba su señoría. El informe contenía prácticamente muchos de los criterios que cada jueves el representante de Vox en la comisión de Sanidad del Congreso pone de manifiesto. No, no se parecía en nada a lo que escribió Daniel Bernabé. ¿Casualidad?