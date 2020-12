Faltos de luces

No me gustan las películas de miedo, ni me intrigan, ni me entretienen ni me intimidan. Ni siquiera se me eriza el vello de la nuca cuando al fantasma de la niña se le pone cara de vieja y la boca se le abre como el túnel de Guadarrama.

Así que para que yo entrara en aquel cine en el que proyectaban Poltergeist fue necesario que alguien me engañara previamente; o alguno de mis hijos o alguna de mis novias, que cualquiera de los dos grupos ha sabido, de siempre, torearme. Desde luego, me aburrí soberanamente (¿Qué significa tal modismo? ¿Que uno se duerme como un rey o que bosteza como un brandy peleón?), pero me admiró el denodado, y fallido, esfuerzo de los guionistas por extraer fuerza dramática de donde no podía haberla.

Ni siquiera en la escena en la que la madre le grita a su hija que no se acerque a la luz. Poco puede asustar la frase que durante décadas se han dicho las parejas en los portales.

De hecho, no hubiera estado de más que aquella actriz hubiera recorrido Madrid en estos últimos días repitiendo su aviso desgarrado a los que (después de ocho meses de contagios, muertes indebidas, respiradores de menos, confinamientos, regulaciones de empleo y cierres por asfixia) se echaron a la calle, y se puede decir que todos a la misma, a deleitarse con el parpadeo de no se sabe cuántos millones de bombillas que lo mismo dibujan delicadas constelaciones que figuritas de Lladró o banderas desmedidas.

Esta última idea me parece excelente; dispuesta ya la enseña nacional por el Ayuntamiento, los próximos manifestantes que quieran combatir las mascarillas con patriotismo pueden dejar la suya (la bandera, digo) en casa y ahorrarse así un lavado. Menos gasto de agua y menos restos de detergente vertidos al Jarama.

Aunque se resentirían los negocios de los chinos, que han cambiado en sus comercios los gatos puño en alto por piezas de tela rojigualda.