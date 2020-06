Un ganador de 'OT', contra Vox: "No se puede ser más gilipollas en esta puta vida"

Famous, el ganador de la última edición de Operación Triunfo, el talent musical de TVE, cargó contra Vox en las redes sociales tras un mensaje publicado por la formación de Santiago Abascal.

Este lunes, el partido ultraderechista apoyó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de todo lo que está sucediendo en el país debido a las protestas raciales. La gente se ha echado a las calles para protestar por la muerte de George Floyd.

“Nuestro apoyo a Trump y a los estadounidenses que están viendo cómo es atacada su Nación por terroristas callejeros amparados por millonarios progres”, escribió Vox, junto a la imagen de manifestantes en los exteriores de una Casa Blanca blindada por la policía y el hashtag de #SpainSupportsTrump (#EspañaApoyaATrump).

Miles de usuarios en Twitter contestaron a ese tuit. Famous fue uno de los más contundentes: “Que asco me dais... No se puede ser más gilipollas en esta puta vida tío #SpainDoesNotSupportTrump (#EspañaNoApoyaATrump). Su respuesta acumula más de 23.000 me gusta.