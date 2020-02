"Así ando": la reacción de Fani tras la emisión del rechazo de Rubén en 'La isla de las tentaciones'

3,6 millones de espectadores se engancharon este martes a las hogueras finales de La isla de las tentaciones en Cuatro, lo que lo convirtió en el programa más visto en los 14 años de historia de la cadena.

Entre ellos no estaba Fani, que como dejó ver en sus redes sociales, optó por salir de casa e irse a cenar. A través de Instagram Stories mostró que estaba en un restaurante, aunque no enseñó quién la acompañaba.

Más llamativa fue su publicación de unas horas después, cuando su nombre estaba ya en boca de muchos después de que el soltero Rubén le hubiera dado calabazas.

“Me he dado cuenta de que me tengo que dejar llevar más por la razón que por el corazón. Si ha entrado aquí con una pareja de siete años y le ha pasado esto conmigo. ¿Por qué no le puede pasar conmigo fuera?”, argumentó Rubén en referencia a Christofer, novio de Fani que rompió con ella durante el programa.

“Así ando yo de preocupada. Madre mía, qué sufrimiento”, ironizó Fani en un Story mientras mordisqueaba una tostada.