"Golpista", "fascista": Encontronazo entre un senador de ERC y Espinosa de los Monteros (Vox)

Xavier Castellana, senador de ERC, e Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, han tenido un encontronazo en el Senado durante la comparecencia de Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, en la Cámara alta.

Durante el turno de palabra de Catellana, el senador republicano ha criticado el doble rasero que, a su juicio existe para detener y enjuiciar a independentistas catalanes y a ultraderechistas como el hombre que se grabó disparando con una escopeta a miembros del Gobierno.

Cuando ha terminado de explicarse, Castellana ha interrumpido su discurso para decir lo siguiente:

“Permítanme que haga una pequeña introducción, porque desde el banco de detrás me llaman golpista. Cosa que agradezco, no porque me considere golpista, sino porque alguien que cuando abrimos un debate democrático te llama golpista, se autocalifica a sí mismo o a sí misma como fascista”.