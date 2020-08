Rifirrafe entre Fauci, el 'Fernando Simón de EEUU', y un congresista republicano por el coronavirus

Anthony Fauci, el virólogo de cabecera de la Casa Blanca, tuvo que soportar este viernes la presión del congresista republicano Jim Jordan que intentó en numerosas ocasiones que el doctor ligara las manifestaciones contra el racismo con el aumento de positivos por coronavirus en Estados Unidos.

Pero no lo logró. Por mucho que insistió en preguntar si Fauci considera que las protestas deberían de ser prohibidas, el científico no llegó a afirmar tal cosa y se limitó a decir lo siguiente:

″¿Las protestas propagan el virus? Creo que puedo hacer una declaración general. Las multitudes, particularmente cuando no se lleva mascarilla, contribuyen a la propagación del virus”.

″¿Se deberían de limitar las protestas?”, insistía el congresista republicano. “No creo que eso sea relevante”, contestó Fauci.

“Bueno, acaba de decir que incrementan la propagación del virus, sólo pregunto: ¿deberíamos limitarlas?”, dijo Jordan, interpretando a su manera las palabras del doctor.

“No estoy en una posición de decir lo que el Gobierno debería de hacer”, respondió Fauci.

“Usted hace todo tipo de recomendaciones, habla de reuniones, del béisbol, de todo lo que se pueda imaginar, sólo le pregunto, usted acaba de decir que las protestas aumentan los contagios, ¿deberíamos limitarlas?”, volvió a la carga el congresista.

Fauci insistió en que ese no es su terreno y que eso lo tiene que dejar “a quienes deciden” sobre estos asuntos, pero Jordan siguió presionando al doctor, asegurando que se prohíben actos religiosos y que si debía primar el derecho a la manifestación sobre el derecho a practicar la fe.

“No estoy favoreciendo a nadie sobre nadie, sólo estoy haciendo una declaración pidiendo evitar todo tipo de multitudes, da igual dónde estés, porque eso favorece la transmisión y no juzgo una multitud frente a otra. Cuando estás en una multitud, si no llevas mascarilla, eso fomenta los contagios”, contestó Fauci.

Jordan volvió a insistir sobre la prohibición de actos religiosos y el doctor comenzó a enfadarse. “No sé cuántas veces voy a responder esto, no voy a posicionarme sobre limitar nada, voy a decir cuál es el peligro y usted puede sacar sus propias conclusiones: debería de alejarse de las multitudes, da igual dónde”.

El congresista siguió preguntando a Fauci sobre qué le parecía que hubiera gente detenida por incumplir la orden de no abrir sus negocios cuando hay gente que se manifiesta. “No entiendo por qué me pide a mí, como trabajador de la sanidad pública, que me posicione sobre quién debe ser detenido o no. Puede preguntarlo tantas veces como quiera que no voy a responder”.

Cuando Jordan volvió a asegurar que el doctor había ligado las protestas con la propagación del virus, Fauci se mostró contundente: “He dicho multitudes, no he dicho protestas ni nada. No he dicho eso, está poniendo palabras en mi boca que no he dicho. No tengo ninguna evidencia científica que pruebe eso. Lo que puedo decirle es que sabemos que las multitudes, particularmente cuando no se lleva mascarilla, aumenta la propagación del virus”.