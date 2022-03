Historia del fútbol femenino: el Barça logra el récord de asistencia con 91.553 personas en el Camp Nou

Alex Caparros - UEFA via Getty Images

Alex Caparros - UEFA via Getty Images

Fue una fiesta. Y no solo para el Barcelona, que goleó al Real Madrid para asegurar su pase a las semifinales de la Champions League femenina . La fiesta será para todos y para la historia por los 91.553 espectadores que han acudido al Camp Nou en su ‘primera vez’ como escenario de fútbol femenino con público.

Sin embargo, la goleada no fue tan sencilla como aparenta el marcador. El Barça llegaba con todo a favor tras el 1-3 de la ida en Madrid (en el Alfredo Di Stéfano, segundo campo blanco) , pero vio como se le complicaba el partido.

La prórroga estaba a un gol, pero ahí se activó el rodillo ‘culé’ y, en diez minutos Aitana, Claudia Pina y la Balón de Oro y The Best, Alexia Putellas, desatascaron la situación con tres tantos casi sin solución de continuidad. Se desató la locura (más aún) en el campo y ya no hubo vuelta de hoja. Goleada y alegría desbordada, con las jugadoras dándolo todo en comunión con el público.