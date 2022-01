Federico Jiménez Losantos explica por qué Santiago Abascal no dice si se ha vacunado

ES RADIO Federico Jiménez Losantos este lunes en el estudio de esRadio.

Federico Jiménez Losantos ha dado que hablar en la tarde del lunes en Twitter por su opinión sobre la vacunación del tenista Novak Djokovic y su reciente expulsión de Australia. Losantos ha mantenido una discusión con su colaborador Jano García, crítico con el pasaporte Covid y con la decisión del Gobierno de Australia. García ha afirmado que el tenista es una persona “sana” algo que ha indignado a Losantos: “Australia tiene esa soberanía y dice que un señor que no está vacunado no está sano y por lo tanto que no entra”. “Miguel Bosé es Marie Curie al lado de este”, ha llegado a decir al hablar de Djokovic y de su familia. La conversación ha derivado hasta si hay o no grupos de antivacunas en España, momento que el locutor ha aprovechado para recordar que hace unos meses un grupo de antivacunas se presentó en la puerta de su radio para llamarle “asesino”.

Jano García y Federico Jiménez Losantos debaten sobre el pasaporte Covid, la vacunación y el caso Djokovic. (Parte 1) @janogarcia_pic.twitter.com/lxnZZDKJrD — Jano Quotes. (@janoquotes) January 17, 2022

Un grupo que Jano García ha tildado de “reducido”. “Un grupo reducido que no has tenido tú en la puerta de tu casa llamándote asesino”, ha señalado el locutor. El colaborador ha apostillado que en España “no hay un movimiento antivacunas” porque más del 90% de la población está vacunada. ″¿Ah, no?, pues yo lo he tenido aquí. Yo le he preguntado aquí a Abascal si se había vacunado y ha dicho que no, que eso pertenece a su intimidad”, ha comentado Losantos. García ha respondido que prefiere obviar a “esa gente” a los que ha definido como “muy pesados” y “más totalitarios que ninguno” ya que dicen “libertad, libertad pero es mentira porque cuando alguien se vacuna dicen que es medio tonto y tal”. Eso sí, se ha mostrado en contra del pasaporte Covid y ha elogiado que en la Comunidad de Madrid no sea necesario. Losantos ha recordado el caso de Macarena Olona. La diputada de Vox puso en redes que se había vacunado y recibió críticas de algunos simpatizantes del partido por hacerlo.