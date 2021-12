Federico Jiménez Losantos le dice a la cara a Begoña Villacís el mote que le han puesto

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha concedido este miércoles una entrevista a Federico Jiménez Losantos en EsRadio en la que ha hablado de la actualidad política de la capital.

Una actualidad política marcada en la ciudad por la aprobación de los Presupuestos que, de momento y tras la negativa de Vox no cuentan con los apoyos suficientes para salir adelante.

Pero antes de entrar en materia y nada más arrancar la entrevista el locutor le ha preguntado a la dirigente de Ciudadanos por el mote que le han puesto: ‘Terracís’.

“He visto que llevas con humor que te llamen ‘Terracís’”, le ha recordado Losantos. “Me encanta”, ha respondido ella.

“Es más, el otro día lo decía, por lo único que se sostiene Ciudadanos, solo en un sitio de España que se llama Madrid, es por las terrazas de Begoña”, ha comentado el presentador de EsRadio.

“Y más que por las terrazas por los 6.000 puestos de trabajo que han creado las terrazas que yo creo que es importante que esto se diga, que muchas veces frivolizamos con muchos nombres pero yo por ejemplo, no en Ponzano necesariamente, no en Salamanca porque son como los sitios más icónicos y donde más problemas está habiendo, pero tú te vas al barrio de Usera, a Carabanchel, y todos los hosteleros me dicen ‘si no hubiese sido por esta terraza hubiese tenido que cerrar’”, ha explicado la vicealcaldesa.

Para zanjar el tema, según Losantos, en Madrid se están haciendo unas terrazas “mejores que las de París”. “Sin lugar a dudas”, ha replicado Villacís, que ha criticado “los bloques de hormigón amarillos” que han colocado en Barcelona a los que ha calificado de “atropello estético”.