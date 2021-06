Federico Jiménez Losantos sorprende al hablar así de 'Soy una pringada'

Federico Jiménez Losantos ha sorprendido al hablar de forma muy positiva de Esty Quesada, más conocida en redes sociales como Soy una pringada.

El locutor y presentador de Es la mañana, en Es Radio, ha hablado del paso de Esperanza Aguirre por Mask Singer. Eso le ha llevado a hablar de Celebrity Bake Off, un concurso de repostería con famosos que emitirá Amazon en los próximos meses.

En ese programa, Aguirre compartirá pantalla con Esty Quesada, creadora de contenido para la que Losantos sólo ha tenido buenas palabras.

“Me encanta Soy una pringada”, ha señalado. El locutor ha comentado una broma que le hicieron el otro día: “Ferreras viendo la carta de Junqueras parecía Soy una pringada encontrando novio, porque estaba en un estado de felicidad y de beatitud”.

Losantos ha remarcado que le gusta de la youtuber, cómica y actriz es, entre otras cosas, “el célebre vídeo Carlota Corredera gorda traicionera, que es magistral”.

Beatriz Cortázar ha hablado de que conoció a Quesada en la presentación del programa de viajes que tiene con Nuria Roca y le sorprendió que eructaba con bastante frecuencia.

El locutor ha alabado el papel de la actriz en Vamos Juan, la serie en la que hace de hija de Javier Cámara. Losantos ha reconocido que pasa rápido la serie cuando sale Cámara pero que sí la para cuando sale Quesada: “Veo que se me pone una sonrisa de tonto. Desde Mary Santpere no ha habido una cómica que haga esa cosa de hacer gracia con voz de atontada y de cara de asco total pero diciendo unas guarradas totales, pero que no las ves como guarradas si no que son, bueno, ella es así”. Y ha finalizado: “Pero qué talento tiene la tipa”.

