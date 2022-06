Feijóo acusa a Sánchez de romper todos los puentes con la reforma del CGPJ

Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images

“El Gobierno parece ser que ya no le interesa negociar el CGPJ, sino que lo que le interesa es controlar el Tribunal Constitucional. Estábamos negociando y nos enteramos a través de los medios, en plenas conversaciones, que el Gobierno unilateralmente va a modificar el Consejo General del Poder Judicial”, ha denunciado Feijóo.

Descarta que el PSOE quiera negociar con el PP

Feijóo también se ha preguntado si se puede negociar con quien no respeta la negociación y además “rompe cualquier tipo de puente para seguir negociando”. Tiene Feijóo la “sensación” de que el PSOE no quiere negociar “nada” con el PP, tampoco en economía o en política exterior, donde no han recibido respuesta sobre su plan de la OTAN.