Feijóo desvela la propuesta que le envió Abascal tras ser nombrado presidente del PP

Me dijo que le gustaría verme y hablar. Por supuesto que le dije que, en cuanto pueda, vamos a vernos y hablar. Cómo no, es una persona que ha militado en mi partido y que ha sido mi compañero”, ha detallado el dirigente popular.

Bertín Osborne también preguntó a Feijóo sobre la posibilidad de que pudiese pactar con Vox en las próximas elecciones generales. Algo a lo que el líder del PP evitó aclarar, justificando que “si vengo a la política española a sumar votos y no a ganar contundentemente las elecciones, no vengo”.

“Yo respeto a Vox, me interesa muchísimo sus votantes. Pero Vox y el PP no somos lo mismo. Los dos hablamos mucho del PP, nosotros para defenderlo y ellos para criticarlo. Yo no puedo estar de acuerdo con un partido que no cree en el Estado autonómico”, ha añadido.