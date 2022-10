Feijóo habla de lo que lo distingue de Sánchez y se oyen carcajadas en el Senado

Le ha dicho Feijóo a Sánchez que, en su opinión, “lidera un gobierno que no cree en este país” y que “su preocupación son las elecciones próximas”. Una frase que ha generado murmullos en el Senado.

Ha seguido Feijóo diciendo que él no va a pactar con el independentismo “para que los niños españoles no puedan aprender español en España”: “Por eso, señoría, no estoy preocupado por las elecciones próximas y, además, cómo lo iba a estar, señor Sánchez, con lo bien que va usted en las encuestas”.