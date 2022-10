Feijóo: "No pactaré con Sánchez un intercambio de cromos en el CGPJ"

“Llegar a la Moncloa no es una obsesión”

Feijóo también ha tenido durante su entrevista duras palabras para Sánchez. El líder del PP cree que arrastra desde que asumió la presidencia de su partido una “fuerte campaña de insultos y descalificaciones” . “Nunca me insultaron tanto y de forma continuada. Pero yo me debo a España. Lo que diga el presidente sobre mí no es un tema relevante. Un presidente tiene que defender su gestión y no descalificar al líder de la oposición”, ha contado.

De hecho, Feijóo confía en alcanzar una “mayoría suficiente” de escaños para no depender de Vox en ese futuro gobierno. “España ya no puede soportar más gobiernos minoritarios. Si somos capaces de armar la única alternativa al sanchismo, a Podemos y al independentismo, podemos conseguirlo. Lo hemos logrado ya en Galicia y Andalucía y casi en Madrid. ¿Por qué no vamos a tener una mayoría suficiente en España?”, se ha preguntado. Feijóo cree que España sigue siendo “un país que le gusta la centralidad” y que hay muchos socialistas a los que no les gusta Sánchez y que podrían decantarse por el PP en las próximas elecciones. “Muchos socialistas no se ven identificados con Sánchez y no le van a votar”, remarca.