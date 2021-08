Feijóo pide un PP que no copie "planteamientos excesivos" de Vox ni "la falta de criterio de Cs"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Feijóo y Casado, en un acto del PP gallego.

“Nosotros no podemos dar por perdido ningún voto, ni socialdemócrata, ni de Vox. Ese voto de Vox fue nuestro. Pero tampoco podemos obsesionarnos con lo que hagan los dirigentes de Vox. Imitar sus comportamientos, cosa que no estamos haciendo, sería un error. Y no ocupar el desierto que ha dejado Cs, cosa que sí estamos ocupando, también serían un error”, ha remarcado.

Y es que, bajo su punto de vista, pelear por volver a reunificar en el PP todo el apoyo de este espectro ideológico, “no” es incompatible con priorizar “la primera denominación” del PP: el “centro”, con independencia del apellido que le acompañe (“centro derecha, centro liberal o centro reformista”, ha enumerado).

“Somos un partido centrado, con alas liberales, reformistas y conservadoras; y las hemos de desplegar para conseguir altura suficiente en el techo electoral que necesitamos para que haya un cambio de gobierno en España”, ha sentenciado, convencido de que el PP va “por buen camino” en este reto, pese a la “difícil” coyuntura en la que Casado tomó las riendas ―tras la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy de La Moncloa― y a que “no lo ha tenido fácil”.