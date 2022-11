Feijóo se borra de un nuevo debate con Sánchez en el Senado antes de terminar el año

Europa Press News via Getty Images

No habrá nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado hasta 2023. Los populares han rechazado la posibilidad de celebrar un quinto asalto en la Cámara Alta al dar por bueno que no haya control al Gobierno durante las últimas sesiones del año, en las que se debatirán los Presupuestos.

Según ha publicado este lunes eldiario.es y ha podido confirmar El HuffPost, el PP rechazó en la reunión de la Junta de Portavoces celebrada el pasado día 22 de noviembre la posibilidad de celebrar un nuevo enfrentamiento entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición al considerar que no era necesario establecer una sesión de control al Ejecutivo mientras se debaten las cuentas de 2023 en el Senado. Según el acta, al que tuvo acceso el citado medio, a Javier Maroto (PP) le pareció “lógica” esta propuesta.

“Líder a la fuga”

La intención del PP de borrarse de este posible último cara a cara ha sido aprovechado por el Gobierno para atacar de nuevo al líder de la oposición. La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado que Feijóo ha pasado de ser un “líder fallido” la pasada semana, “por lo que decían las encuestas”, a un “líder a la fuga”, porque no “quiere enfrentarse” en el Senado con Sánchez.



En declaraciones a los periodistas antes de participar en un homenaje a Almudena Grandes, la número dos del PSOE ha añadido que el líder del PP rehúsa un enfrentamiento con Sánchez “simple y llanamente porque no tiene proyecto político para este país” y carece además de equipo que sea capaz de “liderar los años tan importantes que estamos transitando”.



Para la también ministra de Hacienda, Feijóo ha resultado ser, por tanto, “una persona fallida”. “El PP sigue a lo suyo, en una política de desgaste permanente, sigue trasladando en cualquier tema cuestiones de bronca, de ruido, de crispación que están alejadas de la utilidad de la política”, ha agregado Montero, para quien el principal partido de la oposición se dedica a defender los intereres que siempre defiende “los de la banca y los grandes capitales y no el interés de la mayoría social de los ciudadanos”.